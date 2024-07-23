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        Trabzon'da bedensel engelli vatandaşın evinin yolu yapıldı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bedensel engelli Mustafa Akdeniz'in akülü aracını rahat kullanabilmesi için evinin önüne beton yol yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:00
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        Trabzon'da bedensel engelli vatandaşın evinin yolu yapıldı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bedensel engelli Mustafa Akdeniz'in akülü aracını rahat kullanabilmesi için evinin önüne beton yol yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 75 yaşındaki Akdeniz'in, ilçeye bağlı Akören Mahallesi'ndeki evine ulaşan yolun beton yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerine talimat verdi.

        Akdeniz'in evine erişimi sağlayacak yolu açan ekipler, ardından da beton döktü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın öncelikleri olduğunu belirterek, "Mustafa Akdeniz'in yaşadığı zorlukları öğrendiğimizde hemen harekete geçtik. Özellikle engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak bizim için büyük bir sorumluluk ve önceliktir." ifadelerini kullandı.

        Akdeniz'in artık rahat bir şekilde evinden dışarı çıkabileceğini, günlük yaşamını daha rahat sürdürebileceğini vurgulayan Genç, "Kendisinin memnuniyetini görmek bizim için en büyük ödüldür. Bundan sonraki süreçte de benzer talepleri karşılamak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Mustafa Akdeniz ise yıllar sonra ilk kez kimsenin yardımı olmadan akülü aracıyla evden çıkabildiğini anlatarak, "Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederim. Yıllardır yatalak hasta olmama rağmen, evime ulaşım sağlayacak bir yol olmaması büyük sorundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bu sorunu çözdü. Artık akülü arabamla evden rahatlıkla çıkabiliyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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