Trabzon'da 1640 işletme denetlendi

Trabzon'da 1 Kasım 2023'ten itibaren 1640 işletme denetlendi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinden (TESOB) yapılan açıklamada, kentin turizm güvenliği ve turistlerin huzurlu şekilde ziyaretlerini yapabilmeleri için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin, turistik ilçe ve lokasyonlarda kayıt dışı olduğu tespit edilen 17 işletme ile tarifesi olmayan 65 işletme hakkında yasal işlem başlattığı vurgulanan açıklamada, tespit edilen işletmelerin 14'ünün verilen süre içinde kaydını yaptırdığı, diğer 3 işletmeye verilen yasal sürenin henüz dolmadığı, ayrıca tarifesi olmayan 65 işletmeden 40'ının tarifesini aldığı, 25 işletme hakkında ise yasal sürecin başlatıldığı kaydedildi.