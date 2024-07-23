Of'ta Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayat boyu öğrenmeye verdiği öneme dikkati çekerek, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aktardı.

Vatandaşın talepleri için bu yıl da aynı gayretle yollarına devam edeceklerini belirten Demirer, "Bu manada her zaman elimizden gelen desteği gösterdik, göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Demirer, Kaymakamlık Konferans Salonundaki toplantıda, Of Halk Eğitimi Merkezi'nin her geçen yıl güzel ve başarılı hizmetlere imza attığını söyledi.

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