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        Trabzonspor, Denis Draguş'la sözleşme imzaladı

        Trabzonspor Kulübü, Denis Draguş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:21
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        Trabzonspor, Denis Draguş'la sözleşme imzaladı
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        Trabzonspor Kulübü, Denis Draguş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

        Karahasan, Draguş'tan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Birlikte güzel sezonlar geçirmeyi umuyoruz. Trabzonspor'a, Trabzon'a 'hoş geldin' diyorum. İnşallah burada çok mutlu olur." ifadelerini kullandı.

        Bordo-mavili kulübe transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Draguş ise şu değerlendirmede bulundu:

        "Transferimde emeği geçen herkese ve bana yapılan bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Taraftarımız ilk günden bu yana bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Tutkularının ne kadar fazla olduğunun farkındayım. İyi bir sezon geçirerek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum."

        Draguş'un, "70" numaralı formayı giyeceği de kaydedildi.

        Bordo-mavili kulüp, geçen sezon Gaziantep Futbol Kulübünde kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Rumen hücum oyuncusunu, Belçika takımı Standard Liege'den 25 Haziran'da 4 yıllığına transfer etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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