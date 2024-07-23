Trabzonspor, Denis Draguş'la sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, Denis Draguş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Karahasan, Draguş'tan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Birlikte güzel sezonlar geçirmeyi umuyoruz. Trabzonspor'a, Trabzon'a 'hoş geldin' diyorum. İnşallah burada çok mutlu olur." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübe transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Draguş ise şu değerlendirmede bulundu: