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        Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 18:45 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:45
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        Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        47 yaşındaki Ş.T, plakası henüz bellirlenemeyen otomobille ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin önüne silahla vurulmuş şekilde bırakıldı.

        Burada ilk müdahalesi yapılan Ş.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ameliyata alınan Ş.T'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Öte yandan jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan aracın ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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