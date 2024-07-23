Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Öte yandan jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan aracın ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Ş.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

47 yaşındaki Ş.T, plakası henüz bellirlenemeyen otomobille ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin önüne silahla vurulmuş şekilde bırakıldı.

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