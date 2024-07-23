Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı

        Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:29 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonunda 830 bin avro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonunda 830 bin avro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonunda 830 bin avro garanti ücret, 2027-2028 futbol sezonunda 882 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2028-2029 futbol sezonunda 986 bin avro garanti ücret ödenecektir."

        Açıklamada, ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

        Öte yandan KAP da yer alan bir diğer açıklamada da Malheiro'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Boavista ile anlaşma sağlandığı aktarılarak, "Anlaşmaya göre Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca Boavista FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin yüzde 10'u ödenecektir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        Silahlı kavga kamerada
        Silahlı kavga kamerada
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Evde başladı, ormana sıçradı!
        Evde başladı, ormana sıçradı!
        Sağ bekte iki aday
        Sağ bekte iki aday
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Trabzonspor, Denis Draguş'la sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, Denis Draguş'la sözleşme imzaladı
        Trabzonspor'da yeni transfer Draguş için imza töreni düzenlendi
        Trabzonspor'da yeni transfer Draguş için imza töreni düzenlendi
        Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret
        Eski TBMM Başkanı Kahraman'dan KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'ya ziyaret
        Trabzonspor'un Ruzomberok maç programı belli oldu
        Trabzonspor'un Ruzomberok maç programı belli oldu
        Of'ta Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı yapıldı
        Of'ta Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu Toplantısı yapıldı