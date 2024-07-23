Trabzonspor, Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonunda 830 bin avro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonunda 830 bin avro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonunda 830 bin avro garanti ücret, 2027-2028 futbol sezonunda 882 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2028-2029 futbol sezonunda 986 bin avro garanti ücret ödenecektir."