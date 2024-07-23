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        Trabzonspor, Pedro Malheiro için imza töreni düzenledi

        Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 19:52 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:56
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        Trabzonspor, Pedro Malheiro için imza töreni düzenledi
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        Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Malheiro için imza töreni düzenlendi.

        Karahasan, Pedro Malheiro'nun takıma hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Umarım biz onun beklentilerini o da bizim beklentilerimizi karşılar. Uzun bir süre birlikteliğimiz olur. Kendisinden güzel bir performans bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

        Pedro Malheiro da bordo-mavili kulübe transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Bu fırsat için ve transferimde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Burada da kulübün benden beklentilerinin farkındayım. Kulübümüzün bu seneki hedeflerinin bilincindeyim ve bu hedeflere ulaşma yolunda her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan ve bu fırsata sahip olmaktan dolayı çok mutluyum."

        Pedro Malheiro'nun 79 numaralı formayı giyeceği de aktarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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