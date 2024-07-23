Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavili ekip, yarın Ruzomberok maçı için özel uçakla Slovakya'ya hareket edecek.

Koordinasyon çalışması ile devam eden antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti.

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