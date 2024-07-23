Trabzon'da silahla yaralanma olayına ilişkin 2 kişinin ifadesi alındı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması olayına ilişkin 2 kişinin ifadesine başvuruldu.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması olayına ilişkin 2 kişinin ifadesine başvuruldu.
Yaralı 47 yaşındaki Ş.T'nin otomobille ilçedeki özel bir hastaneye getirilmesi olayına ilişkin soruşturma devam ediyor.
Göğüs bölgesinden silahla yaralandığı belirlenen Ş.T'nin tedavisi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde sürüyor.
Yaralıyı hastaneye ulaştırdıktan sonra Akçaabat Jandarma Komutanlığına giden 2 kişinin ifadesi alındı. Bu kişilerin savcının talimatıyla serbest bırakıldığı, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan olayın intihar olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği kaydedildi.
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