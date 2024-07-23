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        Trabzon'da silahla yaralanma olayına ilişkin 2 kişinin ifadesi alındı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması olayına ilişkin 2 kişinin ifadesine başvuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 22:53 Güncelleme: 23.07.2024 - 22:53
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        Trabzon'da silahla yaralanma olayına ilişkin 2 kişinin ifadesi alındı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişinin silahla yaralanması olayına ilişkin 2 kişinin ifadesine başvuruldu.

        Yaralı 47 yaşındaki Ş.T'nin otomobille ilçedeki özel bir hastaneye getirilmesi olayına ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Göğüs bölgesinden silahla yaralandığı belirlenen Ş.T'nin tedavisi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde sürüyor.

        Yaralıyı hastaneye ulaştırdıktan sonra Akçaabat Jandarma Komutanlığına giden 2 kişinin ifadesi alındı. Bu kişilerin savcının talimatıyla serbest bırakıldığı, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Öte yandan olayın intihar olabileceği ihtimalinin de değerlendirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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