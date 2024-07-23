Trabzon'da silahla yaralanma olayına ilişkin 2 kişinin ifadesi alındı

Yaralıyı hastaneye ulaştırdıktan sonra Akçaabat Jandarma Komutanlığına giden 2 kişinin ifadesi alındı. Bu kişilerin savcının talimatıyla serbest bırakıldığı, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yaralı 47 yaşındaki Ş.T'nin otomobille ilçedeki özel bir hastaneye getirilmesi olayına ilişkin soruşturma devam ediyor.

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