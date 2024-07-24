Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Türkiye'nin bal ihracatı yılın ilk yarısında 17,2 milyon doları aştı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin bal ihracatı, 2024 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 17 milyon 243 bin 866 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:02 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin bal ihracatı yılın ilk yarısında 17,2 milyon doları aştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin bal ihracatı, 2024 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 17 milyon 243 bin 866 dolara ulaştı.

        AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer alan bal, ocak-haziran döneminde 45 ülke, özerk ve serbest bölgede alıcı buldu.

        Ocak-Haziran 2023'te 16 milyon 791 bin 320 dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 3 artarak 17 milyon 243 bin 866 dolara yükseldi.

        ABD, Almanya ve Kanada, yılın ilk yarısında en fazla bal satılan 3 ülke oldu.

        Türkiye'den bu dönem ABD'ye 6 milyon 322 bin 272, Almanya'ya 4 milyon 479 bin 615 ve Kanada'ya 812 bin 664 dolarlık bal satıldı.

        Ülkeden geçen yılın aynı döneminden farklı Slovenya, Macaristan, Irak, Bangladeş, Çekya, Fas, Arnavutluk ve Nepal'e de dış satım yapıldı.

        - "Bal ihracatında sürdürülebilirliğin sağlanması önem arz ediyor"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, balın, Türkiye'nin önemli üretim ve ihraç ürünleri arasında yer aldığını söyledi.

        Bal ihracatında sürdürülebilirliğin sağlanmasının önem arz ettiğini vurgulayan Kalyoncu, "Küresel piyasalarda yaşanan iyileşmelere bağlı olarak da bal ihracatının yıl sonuna kadar artış trendini sürdüreceğinden ümitliyiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü!
        Oksijensiz kalan Eğirdir Gölü'nde kabuklu canlılar öldü!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Bu diyetler vücudunuza bakın nasıl zarar veriyor!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Biden adaylıktan çekildikten sonra ilk kez görüntülendi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Barisic, Ruzomberok maçı kadrosundan...
        Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Barisic, Ruzomberok maçı kadrosundan...
        Trabzon'da silahla yaralanma olayına ilişkin 2 kişinin ifadesi alındı
        Trabzon'da silahla yaralanma olayına ilişkin 2 kişinin ifadesi alındı
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Pedro Malheiro için imza töreni düzenledi
        Trabzonspor, Pedro Malheiro için imza töreni düzenledi
        Trabzonspor, Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağl...
        Trabzonspor, Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağl...
        Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Trabzon'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı