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        Trabzonspor, Slovakya'ya gitti

        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Slovakya'ya gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:28 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:28
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        Trabzonspor, Slovakya'ya gitti
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        UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Slovakya'ya gitti.

        Bordo-mavililer, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan Slovakya'nın Poprad kentine hareket etti.

        Kafilede şu isimler yer aldı:

        "Uğurcan Çakır, Muhammed Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Eren Elmalı, Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Stefano Denswil, John David Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Enis Bardhi, Kerem Şen, Umut Güneş, Edin Vişça, Mislav Orsic, Cihan Çanak, Trezeguet, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Enis Destan, Umut Bozok"

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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