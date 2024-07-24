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        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den festival değerlendirmesi

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 18-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:21 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:21
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        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim'den festival değerlendirmesi
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        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 18-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen "32. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin her yıl geliştirilerek devam ettiğini belirtti.

        Festivale katılımın yüksel olduğunun altını çizen Ekim, "Her yıl hem Akçaabatlı hemşehrilerimiz hem de şehir ya da ülke dışında ikamet eden gurbetçilerimiz heyecanla ve merakla bu festivali bekliyor. Bu yıl 32'ncisini düzenlediğimiz festivalimize on binlerce kişi katıldı, festival alanı tabiri caizse hıncahınç doldu." ifadesini kullandı.

        Ekim, festivallerin kültürler arası kaynaşma noktasında önemli rol oynadığını vurguladı.

        Çok yönlü festivalde eğlencenin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler de gerçekleştirildiğine işaret eden Ekim, festivalin düzenlenmesinde emeği olanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

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