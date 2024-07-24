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        Trabzon'da 15 haftadır Filistin'e destek yürüyüşü yapılıyor

        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:11 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:11
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        Trabzon'da 15 haftadır Filistin'e destek yürüyüşü yapılıyor
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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        İHH İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Aksa Trabzon Platformunca 15 haftadır çarşamba günleri ikindi namazından sonra organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Abdulkadir Yılmaz, Gazze'de yaşanan insanlık dışı soykırımın derin acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

        Özellikle çocukların masum yüzlerine düşen gözyaşlarının vicdanlarında onulmaz yara açtığının altını çizen Yılmaz, "Barış sağlanıncaya dek bu meydanlarda, bu sokaklarda, bu şehirlerde Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler sadece burada toplanmakla kalmamalı, elimizden gelen her türlü desteği vermeliyiz." dedi.

        "Özgür Filistin" yazılı kendi yaptıkları davulları çalan çocukların da yer aldığı grup, duanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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