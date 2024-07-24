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        Karadağlı futbolcu Stefan Savic, transfer görüşmeleri için Trabzon'a geldi

        Trabzonspor, transfer görüşmesi için Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic'i Trabzon'a getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 20:57 Güncelleme: 24.07.2024 - 20:57
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        Karadağlı futbolcu Stefan Savic, transfer görüşmeleri için Trabzon'a geldi
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        Trabzonspor, transfer görüşmesi için Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic'i Trabzon'a getirdi.

        İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'de forma giyen savunma oyuncusu Savic, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca tezahüratlar eşliğinde karşılandı.

        Trabzonspor'a geldiği için oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Karadağlı oyuncu, "Taraftarlarımızı gördüm, oldukça heyecanlıyım, çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Savic, transfer sürecine ilişkin gelen soru üzerine, "Süreç biraz uzundu ama sonu güzel oldu. Taraftarlarımız ve takım arkadaşlarım ile tanışmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Özel uçakla yolcuğu sırasında "Bize her yer Trabzon" sloganını kullandığı hatırlatılan Savic, teknik direktör Abdullah Avcı ile de görüştüğünü ve sezon başında büyük bir beklenti ile sezona başladıklarını aktardı.

        Taraftarlara üçlü çektiren Savic, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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