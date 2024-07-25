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        Az su içmek böbrek taşı riskini artırıyor

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Üroloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çolak, günlük su tüketiminin artırılmasının, böbrek ve üreter taşlarının oluşumunu engellemek adına etkili olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:04
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        Az su içmek böbrek taşı riskini artırıyor
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Üroloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çolak, günlük su tüketiminin artırılmasının, böbrek ve üreter taşlarının oluşumunu engellemek adına etkili olduğunu söyledi.

        Çolak, AA muhabirine, yazın artan hava sıcaklığının vücudun daha fazla su kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

        Bu durumun özellikle yeterli su tüketmeyen kişilerde böbrek ve üreter taşı oluşumunu tetikleyebildiğini vurgulayan Çolak, "Böbrek ve üreter taşları genellikle yoğun ağrılarla kendini gösterir ve zamanında müdahale edilmediğinde böbrek kaybına kadar ciddi sonuçlar doğurabilir." dedi.

        Çolak, bu kapsamda günlük su tüketim miktarının çok önemli olduğunun altını çizerek, "Günlük su tüketiminin artırılması, böbrek ve üreter taşlarının oluşumunu engellemek adına oldukça etkilidir. Günde en az 2 litre idrar çıkartacak kadar sıvı tüketilmesi, idrarın seyrelmesine, taş oluşumunun engellenmesine veya mevcut taşların boyutlarının büyümemesine yardımcı olur." diye konuştu.

        Böbrek taşı riski taşıyan kişilerin daha dikkatli davranması gerektiğine işaret eden Çolak, "Böbrek taşı oluşumu riski taşıyan kişiler yaz aylarında su tüketimlerini artırmalı ve idrar miktarlarını takip etmelidir. Ayrıca, idrarın rengine dikkat edilmelidir. Koyu renkli idrar, vücudun yeterince su almadığının bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

        Çolak, böbrek sağlığını korumak adına sadece su içmenin yeterli olmadığına da dikkati çekerek, "Aynı zamanda dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, tuz ve kırmızı et tüketimini azaltmak da böbrek taşlarının oluşumunu engellemede önemli rol oynar." dedi.

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