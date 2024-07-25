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        Uzungöl yolu asfaltlandı, yön tabelaları yenilendi

        TrabzonBüyükşehir Belediyesince Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl yolundaki asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:23 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:23
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        Uzungöl yolu asfaltlandı, yön tabelaları yenilendi
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        TrabzonBüyükşehir Belediyesince Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl yolundaki asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Uzungöl'de ziyaretçilerin daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla asfaltlama yapıldığı bildirildi.

        Her yıl yerli ve yabancı yüz binlerce ziyaretçiyi misafir eden Uzungöl'deki yön tabelalarının da yenilendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Uzungöl, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bir destinasyon. Yaptığımız yol iyileştirme çalışmaları ile turistlerimizin buraya daha rahat ulaşmasını sağlamak ve bölgenin turizm potansiyelini artırmak istiyoruz. Yol iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, Uzungöl'ün turistik cazibesi daha da artacak ve bölge ekonomisine önemli katkılar sağlanacak."

        Açıklamada, Uzungöl Mahallesi muhtarı Selman Dilek'in de şu ifadelerine yer verildi:

        "Mahallemizde her yıl binlerce misafirimizi ağırlıyoruz. Yoğunluktan dolayı hasar gören ulaşım ağımızda Büyükşehir Belediye ekiplerimiz düzenli olarak asfaltlama, yol çizim ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Turistlerimize güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak adına yapılan bu hizmetlerden ötürü emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve ekibine mahallem adına teşekkürlerimi iletiyorum."

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