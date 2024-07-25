Milli para yüzücüler, Paris 2024 hazırlıklarını Trabzon'da sürdürüyor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli yüzücülerin Trabzon'daki kampı devam ediyor.

Sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Turgut Aslan Yaraman, Umut Ünlü ile Meryem Nur Tunuğ, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) Mehmet Akif Ersoy Yüzme Havuzunda iki haftadır günde çift antrenman yapıyor.

Yüzme Federasyonu Para Yüzme Teknik Kurul Başkanı ve A Milli Takım Para Yüzücüler Antrenörü Mehmet Ali Albas, AA muhabirine, 25 Ağustos'ta Paris'e hareket edecek milli kafilede yer alacak 6 para yüzücüden 5'inin Trabzon'da bulunduğunu söyledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na da Trabzon'da hazırlandıklarını hatırlatanAlbas, "Sevilay Öztürk, ilk kez Paralimpik Oyunlarda madalya kazanmıştı. Bu sene yine 2024'te Portekiz'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da biz burada kampa girdik. Orada da Turgut, Umut, Sevilay, Sümeyye yine madalya aldı, çok şanslı geldiğine inanıyoruz çünkü buradaki kompleks çok iyi, personel çok iyi. Olimpik havuz, TOHM hemen yanımızda. Çok mutlu olduğumuz için yine buradayız. İnşallah yine bize şanslı gelir ve takımca başarılı oluruz, madalyalar alırız." dedi.