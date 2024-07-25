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        Of Kaymakamı Demirer'den başarılı öğrencilere ödül

        Trabzon'un Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) ilçede ilk 3'e giren öğrencileri kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:08
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        Of Kaymakamı Demirer'den başarılı öğrencilere ödül
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        Trabzon'un Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) ilçede ilk 3'e giren öğrencileri kutladı.

        Demirer, makamında bir araya geldiği öğrenciler Fatma Esmanur Taş, Neslihan Albayrak, Berat Çilingir ve aileleri ile bir süre sohbet etti.

        Öğrencileri başarıları dolayısıyla tebrik eden Demirer, "Sizlerin gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağınıza inanıyorum." dedi.

        Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu'nun da bulunduğu ziyarette öğrencilere altın ve kitap hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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