Trabzon'da fındık hasadına 10 Ağustos'ta başlanacak

Trabzon'da fındık toplama tarihleri belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinatörlüğünde ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan komisyon, fındık toplama tarihlerinin tespiti için bir araya geldi.

Komisyon, 0-250 metre rakımdaki sahil kesiminde hasadın 10 Ağustos'ta başlamasına karar verdi.

Hasada 250-500 metre rakımdaki orta kesimde 17 Ağustos, 500 metre üzeri rakımda ise 24 Ağustos'tan itibaren başlanacak.