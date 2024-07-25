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        DOKA, iki üniversite ile siber uzman yetiştirilmesine yönelik protokol imzaladı

        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi ile Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı kapsamında "Siber Güvenlik Eğitimi" iş birliği protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 18:44 Güncelleme: 25.07.2024 - 18:44
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        DOKA, iki üniversite ile siber uzman yetiştirilmesine yönelik protokol imzaladı
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        Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesi ile Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı kapsamında "Siber Güvenlik Eğitimi" iş birliği protokolü imzaladı.

        DOKA'dan yapılan açıklamaya göre, protokol imza törenleri DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar'ın katılımıyla KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun makamlarında gerçekleştirildi.

        Kalkınma Ajanları Siber Vatan Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğinde, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kalkınma ajansları, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üniversiteler tarafından uygulanmaktadır.

        Program, ülkenin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması hedefine yönelik olarak üniversitede öğrenim gören öğrencilerin dijital teknolojiler, siber güvenlik ve yazılım alanlarında istihdam edilmesine katkı sağlamak, inovatif fikirlerin ürün veya hizmete dönüşmesini sağlamak ve tekno girişimcilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülecek.

        Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ilk kez Trabzon'da uygulanacak program kapsamında KTÜ ve Trabzon Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören lisans düzeyindeki öğrencilere 18 ay ücretsiz siber güvenlik eğitimleri verilecek.

        Teknik eğitimlerde başarı gösteren öğrencilere, Türkiye Siber Kümesine üye firmalarda, çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma ve istihdam imkanı sağlanacak.

        Bugüne kadar 9 kalkınma ajansı tarafından 19 ilde uygulanan program sonucunda binden fazla öğrenciye 120 eğitim verildi, 200'ün üzerinde öğrencinin istihdamına katkı sağlandı, ayrıca 7 de genç girişim ortaya çıktı.

        Siber Vatan Programı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gençlerin yüksek teknolojili sektörlerde istihdam edilebilmelerine önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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