Hamsi ihracatı yılın ilk yarısını yüzde 23 artışla kapattı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den işlenmiş ürün olarak da dış satımı yapılan hamsinin 6 aylık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 7 milyon 164 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, su ürünleri sektöründe adından söz ettiren Türkiye'den yılın ilk yarısında 20 ülkeye hamsi ihraç edildi.

Ocak-Haziran 2023 döneminde değer bazında 5 milyon 823 bin dolar olarak kayıtlara geçen hamsi ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 23 artarak 7 milyon 164 bin dolar oldu.

Miktar olarak 2023'ün ilk yarısında 949 ton olan hamsi dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 59 artışla 1505 tona ulaştı.

Hamsiye en çok talep ise Fransa, Belçika ve ABD'den geldi.

Fransa'ya anılan dönemde 2 milyon 417 bin dolar, Belçika'ya 1 milyon 937 bin dolar ve ABD'ye de 779 bin dolarlık hamsi ihraç edildi.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Hollanda, Yunanistan ve Dubai'ye de bu dönem hamsi satıldı.

- "Gerekirse yasaklanmalı"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, su ürünlerinde önemli ihraç potansiyeli olan hamsinin, yurt dışı piyasalarda işlenmiş ürün olarak da ilgi gördüğünü söyledi.