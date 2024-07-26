Trabzon'da hastanede personel giyinme odasında çıkan yangın söndürüldü
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi personel giyinme odasında yangın çıktı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi personel giyinme odasında yangın çıktı.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde hastanenin B bloktaki üçüncü katında bulunan personel giyinme odasında yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, "Sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülen küçük çapta bir yangın çıkmış olup, olay yeri ile ilgili herhangi bir maddi zarar meydana gelmemiştir. İtfaiye ekibinin duruma müdahalesi sonucunda duman tahliye edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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