Trabzon'da plastik atıklarla engelli çocuğa akülü araç alındı

Trabzon'da plastik atıkların geri dönüşüme gönderilmesiyle temin edilen akülü araç, 15 yaşındaki Miraç Aydın'a hediye edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde gönüllü personelin yürüttüğü "Fark et, fark yarat" projesi kapsamında plastik atıkların toplanmasıyla satın alınan akülü aracın teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Başhekimlik önündeki programda, üniversitelerin sadece eğitim öğretim ve Ar-Ge'den ibaret olmadığını belirterek, "Bizim toplumsal görevlerimiz var. Bunların başında da bu tür etkinlikler çok önemli." dedi.

Sıfır atığın önemine işaret eden Çuvalcı, "Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı böyle de bir program var, bunu da sahiplendi. Cumhurbaşkanlığı katında bu tür faaliyetler destekleniyor, kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çuvalcı, KTÜ'nün sıfır atık projeleri olduğunu anlatarak, "Bir yıllık emek var burada, kapak ve atık toplamaya başladılar. Sahillerden topluyorlar, güzel bir ekip. Hem bir araya geliyorlar hem de örnek oluyorlar. Şu ana kadar 2 bin 795 kilo atık toplamışlar, neredeyse 3 ton. Projede görev alan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.