Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince indirimli ekmek satışına başlandı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesinde indirimli ekmek satışına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Büyükşehir Belediyesince indirimli ekmek satışına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar ilçesinde indirimli ekmek satışına başlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı'nda ekmek satış noktasının hizmete açıldığı belirtildi.

        İlk etapta Ortahisar'da 10 mahalleye kurulacak satış noktalarının daha sonra Akçaabat, Vakfıkebir, Yomra, Araklı ve Of ilçelerinde de hayata geçirileceği vurgulandı.

        İndirimli ekmek satış büfelerinin 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacağı ve 200 gram ekmeğin 8 liradan satılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "İnsanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla sosyal belediyecilik uygulamalarını sürdüreceğiz. İndirimli ekmek hizmetimiz ilk günde büyük ilgi gördü. Kent merkezi ve diğer ilçelerimizde de süratle yeni satış noktaları açarak bu hizmeti bütün vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Her zaman halkımızın hizmetindeyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da plastik atıklarla engelli çocuğa akülü araç alındı
        Trabzon'da plastik atıklarla engelli çocuğa akülü araç alındı
        Trabzon'da hastanede personel giyinme odasında çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'da hastanede personel giyinme odasında çıkan yangın söndürüldü
        Hamsi ihracatı yılın ilk yarısını yüzde 23 artışla kapattı
        Hamsi ihracatı yılın ilk yarısını yüzde 23 artışla kapattı
        Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti
        Trabzonspor, Ruzomberok'u 2-0 mağlup etti
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, Trabzon'da fındık taban fiyatına ilişkin...
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, Trabzon'da fındık taban fiyatına ilişkin...
        DOKA, iki üniversite ile siber uzman yetiştirilmesine yönelik protokol imza...
        DOKA, iki üniversite ile siber uzman yetiştirilmesine yönelik protokol imza...