Trabzon'da Hekimsen üyeleri sağlık çalışanlarına yönelik şiddet girişimini kınadı

Trabzon'da Hekimsen üyeleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet girişimine tepki gösterdi.

Hekimsen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Temsilcisi Dr. Metin Sancaktar, Başhekimlik önünde yaptığı açıklamada, dün Farabi Hastanesi Onkoloji Servisi'ndeki sağlık çalışanlarının, iki hasta yakını tarafından sözle tehdit edildiğini ileri sürdü.

Olay sırasında yaşananları anlatan Sancaktar, "Hasta yakınının iki kez fiziki şiddet uygulama girişimi, güvenlik güçleri ve diğer hekimler tarafından güç bela engellenmiştir." dedi.