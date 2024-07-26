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        Trabzon'da Hekimsen üyeleri sağlık çalışanlarına yönelik şiddet girişimini kınadı

        Trabzon'da Hekimsen üyeleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet girişimine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:13
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        Trabzon'da Hekimsen üyeleri sağlık çalışanlarına yönelik şiddet girişimini kınadı
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        Trabzon'da Hekimsen üyeleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet girişimine tepki gösterdi.

        Hekimsen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Temsilcisi Dr. Metin Sancaktar, Başhekimlik önünde yaptığı açıklamada, dün Farabi Hastanesi Onkoloji Servisi'ndeki sağlık çalışanlarının, iki hasta yakını tarafından sözle tehdit edildiğini ileri sürdü.

        Olay sırasında yaşananları anlatan Sancaktar, "Hasta yakınının iki kez fiziki şiddet uygulama girişimi, güvenlik güçleri ve diğer hekimler tarafından güç bela engellenmiştir." dedi.

        Sancaktar, s​​​​​endika olarak şiddetin normalleştirilmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizerek, "Hekimlerimizin daima yanında olacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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