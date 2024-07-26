Ortahisar Belediyesince Halk Ekmek büfesi açıldı

Halk Ekmek büfesinin pazar günleri hariç her gün 07.00-10.00 ile 15.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceği kaydedildi.

Kaya, gerçekleştirilen projelerin halkın menfaatine ve hizmette rekabeti de teşvik ettiğini vurgulayarak, Atatürk Alanı'nda da çayı 1,5 liradan satmak istediklerini ve yer baktıklarını aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, seçim çalışmalarında söz verdiği vaatleri yerine getirmeye çalıştığını ifade etti.

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