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        Trabzonspor, yeni transferi Stefan Savic için imza töreni düzenledi

        Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:04 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:04
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        Trabzonspor, yeni transferi Stefan Savic için imza töreni düzenledi
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        Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Savic için imza töreni düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, "Transfer ettiğimiz oyuncumuzun öz geçmişi ve tecrübesi tartışılmaz. Tüm taraftarlarımız, yöneticiler ve teknik kadro kadar futbolun içerisindeler. Transfer etmiş olduğumuz oyuncunun kapasitesini tüm taraftarlarımız zaten biliyor. Takımımız için oldukça iyi bir transfer." ifadelerini kullandı.

        Kılıç, Savic'in bulunduğu mevkide geçen yıllarda bordo-mavili kulübün problemler yaşadığını belirterek, "Kendisi o mevkiye alınabilecek en iyi oyuncu olarak düşünüldü ve alındı. İnşallah onun için de bizim için de iyi bir süreç olur. Oyuncunun geçmişteki futbol hikayesi ve tecrübesi üst seviyede. Böylesine bir oyuncuyu Trabzonspor'a getirmek bizim ve taraftarlarımız adına mutluluk verici. Transfer hepimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

        Savunma oyuncusu Savic de Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim buraya gelmemi çok isteyen ve bunun için fedakarlıklar yapan bir kulübe geldiğimin farkındayım. Trabzonspor benim için doğru bir kulüp. Çevreme de Trabzonspor'un benim için doğru yer olduğunu söyledim. Kafamda hiçbir şüphe olmadan buradayım. Bir an önce Trabzonspor forması ile sahaya çıkmayı ve takım arkadaşlarımla mücadele etmeyi istiyorum. Hepimiz adına başarılı bir sene olacağını umuyorum. Benim konuşma yerim sahanın içi. Artık sahanın içinde konuşma vakti. Sözlerimin bir kısmını da Atletico Madrid'e ayırmak istiyorum. Uzun yıllar boyunca formasını terlettiğim Atletico Madrid'e, Trabzonspor'a transferime izin verdiği için teşekkür ediyorum."

        Açıklamada, Stefan Savic'in 15 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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