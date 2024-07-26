Trabzonspor, yeni transferi Stefan Savic için imza töreni düzenledi

Trabzonspor Kulübü, 3 yıllık anlaşma sağladığı yeni transferi Karadağlı Stefan Savic ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Savic için imza töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, "Transfer ettiğimiz oyuncumuzun öz geçmişi ve tecrübesi tartışılmaz. Tüm taraftarlarımız, yöneticiler ve teknik kadro kadar futbolun içerisindeler. Transfer etmiş olduğumuz oyuncunun kapasitesini tüm taraftarlarımız zaten biliyor. Takımımız için oldukça iyi bir transfer." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Savic'in bulunduğu mevkide geçen yıllarda bordo-mavili kulübün problemler yaşadığını belirterek, "Kendisi o mevkiye alınabilecek en iyi oyuncu olarak düşünüldü ve alındı. İnşallah onun için de bizim için de iyi bir süreç olur. Oyuncunun geçmişteki futbol hikayesi ve tecrübesi üst seviyede. Böylesine bir oyuncuyu Trabzonspor'a getirmek bizim ve taraftarlarımız adına mutluluk verici. Transfer hepimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Savunma oyuncusu Savic de Trabzonspor'a transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: