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        AK Parti'li Şen'den Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, sahipsiz hayvanlar düzenlemesine ilişkin değişikliğin hayvanları koruma maksatlı kanun olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 20:46 Güncelleme: 26.07.2024 - 20:46
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        AK Parti'li Şen'den Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyaret:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, sahipsiz hayvanlar düzenlemesine ilişkin değişikliğin hayvanları koruma maksatlı kanun olduğunu söyledi.

        Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Büyükşehir Belediyesine ait Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Barınaktaki köpekleri severek ilgilenen Şen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki dönem belediye başkanlarına teşekkür ederek, Genç'in barınağı yeni kanuna göre daha da büyüterek, fenni bir hala getireceğini söyledi.

        Barınakta hayvanların gezme alanlarının olmadığını ancak yapılacağını anlatan Şen, "Cumhurbaşkanı'mızla birkaç defa bu mevzuyu onun başkanlığında oturduk, görüştük ve belli bir noktaya getirdik. Bu kanun çıktığında, inşallah uygulanmaya başlandığında görülecektir ki gerçekten hayvanları koruma maksatlı bir kanun." diye konuştu.

        Şen, bu hayvanların canlarına herhangi bir zarar gelmeyeceğinin altını çizerek, birilerinin bundan siyaset üretmeye kalkmasının gerçekten korkunç olduğunu belirtti.

        Sokakların daha güvenli hale geleceğini, esnafın yıllardır beslediği köpeklere dokunmayacaklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "O da orada dursun' diyeceğiz ama sokakta çocuğun okula gitmesine ya da bir amcanın, teyzenin, ablanın, hanımefendinin, beyefendinin bir yere gitmesine mani bir durum varsa onlar da alınacak, buralara getirilecek. Ama buralar dediğim gibi gezme alanlarıyla hastaneleriyle bakımlarıyla tam teşekküllü bir tesis olacak. Dahası şu var, biz sahiplendireceğiz, yoğun bir sahiplendirme kampanyası yürüteceğiz. Burada benim çok kıymetli dostlarım var, hayvanseverler, onları bu kanunlaşma sürecindeki aktivasyonlarına tekrar geri davet ediyorum ki sahiplensinler ve sahiplendirsinler. Bu işin yolu o."

        Şen, barınaklarda köpeklerin gezme alanlarının yanı sıra hastanesinin de içerisinde bulunan tesis şeklinde olması gerektiğini aktararak, hayvanları sahiplendireceklerini ve bunu yapmayan belediyelere de hapis cezasına varıncaya kadar yaptırım uygulayacaklarını kaydetti.

        Devlet olarak bu işin üzerine düşeceklerini dile getiren Şen, aynı zamanda vatandaşlardan, vakıflardan, derneklerden, kanaat önderlerinden, hayvanseverlerden, duyarlı insanlardan, hepsinden de yoğun sahiplenme rica ettiğini vurguladı.

        Bu sorunu çözmeleri gerektiğine işaret eden Şen, "Sokaklar güvenli olacak ama bu hayvanların canına zarar gelmeyecek. Bunların beklediği bizden gerçekten 4 şey, azıcık ilgi, azıcık sevgi, azıcık ekmek, azıcık su. Bu kadar. Biz insan olarak bunu yapabilecek bir varlığız, bunu yapmamız gerekiyor, yapacağız." dedi.

        Şen, insanların korunması ve hayvanlara da zarar gelmemesi için mutlaka üçüncü bir yol olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Biz bu üçüncü yolu bulduk, çıkardık ve bunu uygulayacağız. Görevini yapmayana da ceza. Hapis cezası dahildir. Alıyor işte ben burada gördüm, birkaç tane vahşi ırk deniliyor. Vahşi ırk diye bir şey yok. Bunlar köpek. Köpekler evcildir, vahşileştirilmiş yavrucaklar onlar, vahşileştirilmiş. Nasıl alıyor? Üç ay, beş ay, bir sene. Beyefendinin, hanımefendinin ya da çocuğun karne hediyesi oluyor mesela. Alıyorlar, hevesleri geçiyor, atıyorlar sokağa. Yok böyle bir şey, bunu yapamazsınız. Bu kadar insafsız olamazsınız. Ya almayın ya da aldıysanız sokağa bırakmayın."

        Başkan Genç ise 2018'den beri faaliyette olan barınak hakkında bilgi vererek, "Özellikle yeni bir yasanın hazırlandığı bir zamanda belediyelere sokaktaki köpeklerin hem kısırlaştırılması hem de sahiplendirilmesi adına olağanüstü bir sorumluluk düşüyor. Bu bilinçle barınağımızı ziyaret ettik. Bize emanet olan bu canlara sahip çıkacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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