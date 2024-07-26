Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Ruzomberok ile yapacağı rövanş maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 22:17 Güncelleme: 26.07.2024 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Ruzomberok ile yapacağı rövanş maçı hazırlıklarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, dün Ruzomberok karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Öte yandan, yeni transfer Karadağlı oyuncu Stefan Savic de takımla ilk antrenmanına çıktı.

        Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Cimbom'dan sürpriz hamle: Richard Rios!
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Ünlü malikanede bir araya geldiler
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Eşinin çocuğunun gözü önünde öldürdü!
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Gazze'de çatışmalar şiddetlendi
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Cengiz Ünder’in geleceği merak konusu
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Birlikte oturmaya hazırlanıyorlar
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        Alt yapı çalışmasında bulundu! Müzeye götürüldü
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        "Devlet memuru statüsünde çalışmıştım"
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Okan Buruk'tan flaş açıklamalar!
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Çip ve elektrikli otoya 5'er milyar dolar teşvik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        19 yaşındaki gençlerin 'kız meselesi' kavgası can aldı
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        İzmir faciasında sıcak gelişme
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        O fotoğraf dosyaya girdi
        O fotoğraf dosyaya girdi
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Bursa'da sahil şeridinde taşkın!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Stefan Savic'e imza töreni
        Trabzonspor'da Stefan Savic'e imza töreni
        AK Parti'li Şen'den Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziy...
        AK Parti'li Şen'den Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziy...
        Trabzonspor, yeni transferi Stefan Savic için imza töreni düzenledi
        Trabzonspor, yeni transferi Stefan Savic için imza töreni düzenledi
        Trabzonspor, Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma s...
        Trabzonspor, Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma s...
        AK Parti'li Şen: Sokaklar güvenli olacak, hayvanların canına zarar gelmeyec...
        AK Parti'li Şen: Sokaklar güvenli olacak, hayvanların canına zarar gelmeyec...
        Ortahisar Belediyesince Halk Ekmek büfesi açıldı
        Ortahisar Belediyesince Halk Ekmek büfesi açıldı