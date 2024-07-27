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        Büyük Önder'in adını taşıyan köşk yılın ilk yarısında 95 bin ziyaretçi ağırladı

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez geldiği kentte konakladığı, manevi miras açısından da öneme sahip Atatürk Köşkü'nü, yılın ilk 6 ayında yerli ve yabancı 95 bin 175 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:03
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        Büyük Önder'in adını taşıyan köşk yılın ilk yarısında 95 bin ziyaretçi ağırladı
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        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez geldiği kentte konakladığı, manevi miras açısından da öneme sahip Atatürk Köşkü'nü, yılın ilk 6 ayında yerli ve yabancı 95 bin 175 kişi ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsünde olan köşk, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Eylül 2022'de onayladığı restorasyon projesi doğrultusunda tadilata alındı.

        Binanın mimari ve sanatsal özellikleri açısından titizlikle yürütülen çalışmaların yaklaşık 1 yılda tamamlanmasıyla köşk, Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla yeniden ziyaretçilerine kapılarını açtı.

        Yenilenen yüzüyle misafirlerine ev sahipliği yapan köşk, kentte ziyaret edilen tarihi mekanların başında geliyor.

        Her geçen gün daha da ön plana çıkan Atatürk Köşkü'nün ziyaretçi sayısı yılın ilk yarısında 95 bin 175 kişiye ulaştı.

        Haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında açık olan köşkte, Büyükşehir Belediyesi bando ve mehter ekibince her çarşamba Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirildiği dinleti de gerçekleştiriliyor.

        - "Atatürk'ün manevi hatırasını orada yaşatıyoruz"

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AA muhabirine, Trabzon'un özellikli bir şehir olduğunu söyledi.

        Trabzon'da cihanşümul 3 padişahın izinin olduğunu belirten Genç, "Trabzon'umuzu böyle anlatıyoruz. Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez teşrif ettiği ve vasiyetini yazdığı bir şehir. Mustafa Kemal Atatürk şehrimize teşrif ettiklerinde şu anda Atatürk Köşkü olarak ziyarete açık olan bir köşkte, konakta misafirimiz oldular." dedi.

        Genç, Atatürk Köşkü'nün önemine işaret ederek, "Mustafa Kemal'in hem vasiyetini yazdığı hem konakladığı köşkümüz Eylül 2022'de restorasyona girdi. Orada 355 çok kıymetli eser var. Onların ve yapının restorasyon işi yapıldı ve Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim 2023'te yeniden ziyarete açıldı." diye konuştu.

        Köşke bu yıl ziyaretçilerin daha çok rağbet ettiğini vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

        "Ziyaretçi sayımız artan bir oranla da devam ediyor. 6 ayda, 95 bin 175 ziyaretçimiz olmuş. Biz de zaman zaman orada etkinlikler yapıyoruz. Atatürk'ün manevi hatırasını orada yaşatıyoruz. Haftada bir gün Atatürk'ün sevdiği şarkılar başta olmak üzere dinletiler, çeşitli programlar yapıyoruz."

        Genç, Atatürk Köşkü'nün, Trabzon'da ziyaret edilen önemli noktalardan olduğunu anlatarak, "Bu tür mekanlar hem tarihi hem de bize emanet mekanlar. Ayrıca halkımızın ve turistlerin ziyaretine açık mekanlar. Dolayısıyla sayısal anlamda hedefimiz yok ama Atatürk Köşkü'nü aslına en uygun şekliyle ziyaretçilerimize hazır halde tutmak bizim görevimiz. Ziyaretçi sayımız ne kadar artarsa biz de o oranda mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

        - "Burası gerçekten güzel, görülmeye değer bir yer"

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden turla bölgeye geldiklerini belirten Şerife Aydıntaş, "Trabzon'da ilk Atatürk Köşkü'ne geldik. Burası gerçekten güzel, görülmeye değer bir yer. Atatürk'ün bütün eserleri, bütün evleri görülmeye değer." dedi.

        Antalya'dan gelen Demet Akbulak ise "Burayı hiç görmemiştim. Daha önce de Karadeniz'e gelmiştim ama burası gerçekten mükemmel. Dolmabahçe'de hissettiğimi burada da hissettim. İnsan inanılmaz güzel şeyler hissediyor." diye konuştu.

        Ziyaretçilerden Arife Yılmaz, "Çok görmek istiyordum burayı, çok beğendim.Yıllardır söylüyordum zaten, hayalimi gerçekleştirdim. Atatürk'ün Köşkü'nü de gördüm, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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