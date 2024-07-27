Trabzon'da yaz spor okullarında 15 bin çocuk ve genç tatili verimli geçiriyor

Trabzon'un 18 ilçesinde 31 branşta organize edilen yaz spor okullarından 15 bin çocuk ve genç faydalanıyor.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine, spor şehri Trabzon'da çocukların spora yatkın ve yetenekli olduğunu söyledi.

Arıcıoğlu, Valilik himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait 71 tesiste 217 antrenörler eşliğinde 31 branşta yaz spor okullarının devam ettiğini belirtti.

Sporu seven çocuk ve gençlere hizmet verildiğini aktaran Arıcıoğlu, "Amacımız çocuklarımızın kaliteli eğitimler alması. Spor okullarımızda bir antrenör kaç kişiyle çalışması gerekiyorsa, o kadar kişiyle çalışıyor. Hem nitelik hem nicelik bizim için önemli. İkisini birlikte yürütüyoruz." dedi.