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        Trabzon'da sağanak üç ilçede hayatı olumsuz etkiledi

        Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 17:27 Güncelleme: 27.07.2024 - 17:27
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        Trabzon'da sağanak üç ilçede hayatı olumsuz etkiledi
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        Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar meydana geldi.

        Arsin ilçesinde şiddetli yağış dolayısıyla Atayurt, Örnek ve Yolüstü mahallelerinde toprak kayması yaşandı.

        Derelerin taşması sonucu bu mahallelere ulaşımı sağlayan bağlantı yolu su altında kaldı, tarım arazileri de zarar gördü.

        Kapanan yolun ulaşıma açılması için belediye ekipleri iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

        Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Belediye Başkanı Hamza Bilgin de olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

        Araklı ilçesine bağlı Ayvadere ve Yiğitözü mahalleleri ile Yomra ilçesinin Pınarlı ve Şanlı mahalleleri ile Özdil Oymalı Grup Yolu'nda da heyelan oluştu.

        Ulaşımda zaman zaman yaşanan aksamalar, ilgili kurumların ekiplerinin çalışmaları ile giderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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