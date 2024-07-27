Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sel ve heyelan nedeniyle kapanan Arsin ilçesine bağlı Atayurt, Işıklı, Örnek ve Yolüstü mahallelerinin yolları ile tarihi Santa Harabeleri yolu ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

Arsin'in yanı sıra Yomra ve Araklı'da da bazı mahalle yollarında yaşanan heyelanlara müdahale eden belediye ekiplerince vatandaşların mağduriyeti giderildi.