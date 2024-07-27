Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

        Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 27.07.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sel ve heyelan nedeniyle kapanan Arsin ilçesine bağlı Atayurt, Işıklı, Örnek ve Yolüstü mahallelerinin yolları ile tarihi Santa Harabeleri yolu ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

        Arsin'in yanı sıra Yomra ve Araklı'da da bazı mahalle yollarında yaşanan heyelanlara müdahale eden belediye ekiplerince vatandaşların mağduriyeti giderildi.

        Meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale edildiği ve oluşabilecek aksaklıkların giderilebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, "TİSKİ ile Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığımıza bağlı 73 personel ve 38 iş makinesi ile sahadayız. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğidir. Ekiplerimiz olumsuzlukları en kısa sürede gidermek için büyük bir gayretle görev yapmaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız dışında kalan noktalarda ilçe belediyelerimizin ekiplerine de her türlü desteği sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda!
        'Eyyam-ı bahur' sıcakları kapıda!
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası

        Benzer Haberler

        Trabzon'da sağanak, sel, taşkın ve heyelana neden oldu (2)
        Trabzon'da sağanak, sel, taşkın ve heyelana neden oldu (2)
        Trabzon'da sağanak üç ilçede hayatı olumsuz etkiledi
        Trabzon'da sağanak üç ilçede hayatı olumsuz etkiledi
        Trabzon'da sağanak, sel, taşkın ve heyelana neden oldu
        Trabzon'da sağanak, sel, taşkın ve heyelana neden oldu
        Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı teknik direktörü Eyüp Saka'dan değerlendirme...
        Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı teknik direktörü Eyüp Saka'dan değerlendirme...
        Trabzon'da yaz spor okullarında 15 bin çocuk ve genç tatili verimli geçiriy...
        Trabzon'da yaz spor okullarında 15 bin çocuk ve genç tatili verimli geçiriy...
        Büyük Önder'in adını taşıyan köşk yılın ilk yarısında 95 bin ziyaretçi ağır...
        Büyük Önder'in adını taşıyan köşk yılın ilk yarısında 95 bin ziyaretçi ağır...