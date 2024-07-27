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        Ev sahibi kiracısıyla tartıştığı sırada silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

        Trabzon'da ev sahibi, kiracısıyla tartıştığı sırada silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 21:01 Güncelleme: 27.07.2024 - 21:01
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        Ev sahibi kiracısıyla tartıştığı sırada silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
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        Trabzon'da ev sahibi, kiracısıyla tartıştığı sırada silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

        Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi'nde İ.A. (52), dün akşam saatlerinde evine gittiği kiracısı E.E. ile tartıştı.

        Tartışma sırasında çıkan arbedede İ.A'nın silahı ateş aldı.

        E.E, ev sahibinin evden ayrılmasından sonra polise ihbarda bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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