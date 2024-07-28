Deniz salyangozu yılın ilk yarısında en çok Güney Kore'ye satıldı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'den yılın 6 ayında Güney Kore Cumhuriyeti başta olmak üzere 7 ülkeye deniz salyangozu ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de tüketimi olmayan deniz salyangozu ihracata yönelik avlanıyor.

Ocak-haziran 2023'te değerde 6 milyon 532 bin 120 dolar olan deniz salyangozu ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 29 artarak 8 milyon 425 bin 995 dolara ulaştı.

Miktar olarak da geçen yılın ilk yarısında 603 ton olan deniz salyangozu dış satımı, bu yılın aynı döneminde 750 tona yükseldi.

Güney Kore Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tayvan, ABD, Ukrayna ve Romanya'ya deniz salyangozu satıldı. Güney Kore Cumhuriyeti, 3 milyon 593 bin 161 dolarla 7 ülke arasında başı çekti. - "Avlanan ürünün tamamı işlenip ihraç ediliyor" DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, deniz salyangozunun ülkeye döviz girdisi sağlayan bir ürün olduğunu söyledi. İç piyasada tüketimi olmadığından avlanan ürünün tamamının işlenip ihraç edildiğini belirten Kalyoncu, deniz salyangozu ihracatının her yıl ürün rekoltesine bağlı gelişme gösterdiğini ifade etti.