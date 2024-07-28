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        Trabzon'da, "86. Kaldırım Yayla Şenliği" düzenlendi

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Kaldırım Yayla Şenlikleri'nin 86'ncısı organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 15:07 Güncelleme: 28.07.2024 - 15:07
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        Trabzon'da, "86. Kaldırım Yayla Şenliği" düzenlendi
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        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde Kaldırım Yayla Şenlikleri'nin 86'ncısı organize edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şenliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çarşıbaşı Kaymakamı Ömer Uysal, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        Yöre sanatçılarının sahne aldığı şenlikte, vatandaşlar horon oynadı.

        Açıklamada, Başkan Genç'in şu ifadelerine yer verildi:

        "Yayla şenlikleri, asil milletimizin kadim geleneklerindendir. Muhabbetlerimiz, iyiliğimiz, beraberliğimiz ve eğlencelerimiz var. Biriz, beraberiz Allah'a çok şükür. 86 yıldır bu gelenek devam ediyor. Bu geleneği başlatanlara Allah rahmet eylesin, devam ettirenlerden de razı olsun."

        İlçede hayata geçirdikleri ve yapmayı planladıkları projelerle ilgili de bilgi aktaran Genç, verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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