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        Trabzon'da sağanaktan etkilenen ilçelerde çalışmalar devam ediyor

        Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde dün etkili olan sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar nedeniyle başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:10
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        Trabzon'da sağanaktan etkilenen ilçelerde çalışmalar devam ediyor
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        Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde dün etkili olan sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar nedeniyle başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, dün etkili olan yağış nedeniyle Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde başlattığı çalışmaların gece boyunca sürdüğü belirtildi.

        Arsin ilçesinden geçen Yanbolu Deresi'nin taşması üzerine gece yapılan çalışmalarla, kara yolu ulaşımında aksama yaşanmasının ve taşkının çevreye zarar vermesinin engellendiği ifade edilen açıklamada, ilçeye bağlı Yolüstü, Işıklı ve Yeşilköy mahalleleri ile Santa grup yolunda heyelan temizliği ile menfez açma çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

        Açıklamada, ihbarlar üzerine harekete geçilerek müdahalede bulunulduğu, ilçe belediyeleriyle koordineli ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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