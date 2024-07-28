Uzungöl'de trafiğe çıkması yasaklanan 20'ye yakın araç toplatıldı

Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de trafiğe çıkması yasaklanan araçlar toplatıldı.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaştırma Koordinasyon Merkezince bir süre önce gerçekleştirilen toplantıda, Uzungöl'de ticari amaçla kiralanan ATV, golf, motosiklet, bisiklet ve UTV gibi araçların 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında trafiğin yoğun olduğu yerlerde kullanımının yasaklandığını söyledi.

Araçların Uzungöl'de trafik yoğunluğu oluşturduğunu ifade eden Tok, "Araçlar ehliyetsiz kişilere ve çocuklara kiralanıyordu. Dolayısıyla bu durum trafik yoğunluğunun yanı sıra hem can kaybına hem de maddi hasara da sebep oluyordu." dedi.