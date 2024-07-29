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        Trabzon'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın sırasında balkonda mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 10:49 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:49
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        Trabzon'da apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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        Trabzon'un Of ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın sırasında balkonda mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın 1. katındaki dairede kombiden kaynaklı yangın çıktı.

        Evde bulunan 1'i çocuk 4 kişi, kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle balkonda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Of İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, 4 kişiyi bulundukları yerden tahliye etti.

        Ekiplerce söndürülen yangın ise evde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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