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        Trabzon'da uçuruma düşen yaşlı kadın kurtarıldı

        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde uçuruma düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:13 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:13
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        Trabzon'da uçuruma düşen yaşlı kadın kurtarıldı
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        Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde uçuruma düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Fener Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Şaziye Genç, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Çarşıbaşı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu ulaştığı Genç, yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Kentteki bir hastaneye kaldırılan Genç'in, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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