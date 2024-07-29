Trabzon'da uçuruma düşen yaşlı kadın kurtarıldı

Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu ulaştığı Genç, yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Çarşıbaşı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

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