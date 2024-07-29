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        Trabzon'da seyir halindeki araç yandı

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı, kara yolunda ulaşım aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:43 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:43
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        Trabzon'da seyir halindeki araç yandı
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı, kara yolunda ulaşım aksadı.

        Hasan G. yönetimindeki 06 PKU 72 plakalı otomobil, Trabzon-Rize kara yolunda alev aldı.

        Sürücü, aracı yolun kenarına çekerek yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Trafiğin durdurulduğu kara yolunda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan araç, kullanılamaz hale geldi.

        Yangının söndürülmesinin ardından trafik normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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