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        Trabzon'daki heyelanda fındık ağacının kayarak sürüklenmesi cep telefonuyla kaydedildi

        Trabzon'un Arsin ilçesinde yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında bir bahçedeki fındık ağacının bulunduğu yerden kayması izleyenleri şaşırttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:32 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:32
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        Trabzon'daki heyelanda fındık ağacının kayarak sürüklenmesi cep telefonuyla kaydedildi
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        Trabzon'un Arsin ilçesinde yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında bir bahçedeki fındık ağacının bulunduğu yerden kayması izleyenleri şaşırttı.

        İlçeye bağlı Örnek Mahallesi'nde hafta sonu etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi.

        Adem Korkut ve ailesinin yaşadığı evin üst bölümündeki istinat duvarının da çöktüğü yağış sonucu fındık bahçeleri de zarar gördü.

        Ailesiyle birlikte evinin bahçesinde yağışı takip eden Korkut, bir süre sonra bahçesindeki fındık ağacının köküyle birlikte yerinden çıkarak eğimli yolda ilerlediğini fark etti.

        Kızı Havva Kübra Korkut'un o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, yaklaşık 30 metre kayan fındık ağacını izleyen aile üyelerinin şaşkınlığını gizleyemediği görülüyor.

        - "İlginç bir olay yaşadık"

        Adem Korkut, AA muhabirine, kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımın ardından insanların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

        Görüntüde en ilginç anın fındık ağacının devrilmeden ilerlemesi olduğunu aktaran Korkut, "Buralarda en önce yukarıdaki bölgede kayma oldu. Sonra burada duvar yıkıldı. Biz de ailece gelişini izledik bir kısmını videoya aldık. Bir süre ilerledikten sonra yolda kaldı. İlginç bir olay yaşadık." diye konuştu.

        Havva Kübra Korkut ise fındık ağacının hareket etmesiyle video kaydı yapmaya başladığını belirterek, "Aslında yağmur çok yağmıyordu her zamanki gibi bahçede oturuyorduk bir anda buranın aktığı gördük. Ağacın gittiğini görünce çekmek istedim. Bize de anı kalsın diye biraz korku yaşadık ama atlattık." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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