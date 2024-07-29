Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, koordinasyon ve teknik ısınma gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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