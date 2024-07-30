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        Trabzonspor-Ruzomberok maçının antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

        Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:42
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        Trabzonspor-Ruzomberok maçının antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu
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        Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenman gerçekleştirecek. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır saat 17.00'de Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

        Ruzomberok ise yarın saat 19.00'da Papara Park'ta ilk 15 dakikası basına açık antrenman yapacak. Antrenman sonrasında saat 20.15'te Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana ve bir futbolcusu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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