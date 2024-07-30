Hastane otoparkında unutulan içinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta sahibine teslim edildi

Polis, yapılan incelemenin ardından çantanın sahibi ile iletişime geçti. Para ve ziynet eşyasının olduğu çanta, sahibinin il dışında bulunması nedeniyle oğlu Serkan Kumaş'a teslim edildi.

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