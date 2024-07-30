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        Hastane otoparkında unutulan içinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta sahibine teslim edildi

        Trabzon'da hastane otoparkında unutulan içinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta sahibine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 18:44 Güncelleme: 30.07.2024 - 18:44
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        Hastane otoparkında unutulan içinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta sahibine teslim edildi
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        Trabzon'da hastane otoparkında unutulan içinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta sahibine ulaştırıldı.

        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde güvenlik görevlisi Asile İpek Keleş, otoparkta çanta buldu.

        Keleş, durumu birim şefine bildirdikten sonra çantayı tutanakla hastane polisine teslim etti.

        Polis, yapılan incelemenin ardından çantanın sahibi ile iletişime geçti. Para ve ziynet eşyasının olduğu çanta, sahibinin il dışında bulunması nedeniyle oğlu Serkan Kumaş'a teslim edildi.

        Kumaş, çantayı bulan güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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