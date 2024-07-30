Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü

Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ile pas çalışması gerçekleştirildi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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