Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:47 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ile pas çalışması gerçekleştirildi.

        Geniş alanda oyun ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu

        Benzer Haberler

        Hastane otoparkında unutulan içinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta sah...
        Hastane otoparkında unutulan içinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta sah...
        Trabzon'da "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesinde 35 kur...
        Trabzon'da "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesinde 35 kur...
        Trabzon'da Gazzelilere destek için "Hayır Çarşısı" açıldı
        Trabzon'da Gazzelilere destek için "Hayır Çarşısı" açıldı
        Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü'ne öğrenci alınacak
        Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü'ne öğrenci alınacak
        Trabzonspor-Ruzomberok maçının antrenman ve basın toplantısı programı belli...
        Trabzonspor-Ruzomberok maçının antrenman ve basın toplantısı programı belli...
        Heyelanla kökünden sökülen fındık ağacının sürüklenmesi kamerada
        Heyelanla kökünden sökülen fındık ağacının sürüklenmesi kamerada