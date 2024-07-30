Trabzon'da kara yolu üzerindeki şüpheli çantanın otobüsün bagajından düştüğü anlaşıldı

Yapılan görüşmede, şehir dışında olduğunu belirten yolcunun Trabzon'a dönüşünde çantasını teslim alacağını bildirdiği öğrenildi.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, KGYS kameraları aracılığıyla yapılan görüntü incelemesinde çantanın şehirler arası yolculuk yapan bir otobüsün açık kalan bagajından düştüğünü tespit etti.

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