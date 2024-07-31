Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek.

        Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

        Galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak Trabzonspor'un 2 farklı mağlubiyeti durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Bordo mavililer, müsabakayı üç ve daha farklı skorla kaybederse turu Ruzomberok geçecek.

        Trabzonspor'da yeni transfer Stefan Savic, ilk maç öncesi UEFA'ya bildirilmediğinden karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Karadeniz ekibi, bu akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için fazlası lazım
        Lille için fazlası lazım

        Benzer Haberler

        Trabzon'da kara yolu üzerindeki şüpheli çantanın otobüsün bagajından düştüğ...
        Trabzon'da kara yolu üzerindeki şüpheli çantanın otobüsün bagajından düştüğ...
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hastane otoparkında unutulan içinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta sah...
        Hastane otoparkında unutulan içinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta sah...
        Trabzon'da "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesinde 35 kur...
        Trabzon'da "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesinde 35 kur...
        Trabzon'da Gazzelilere destek için "Hayır Çarşısı" açıldı
        Trabzon'da Gazzelilere destek için "Hayır Çarşısı" açıldı
        Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü'ne öğrenci alınacak
        Trabzon Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü'ne öğrenci alınacak