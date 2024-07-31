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        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının karaciğeri nakil bekleyen hastaya umut oldu

        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının karaciğeri, Erzurum'daki hastaya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 31.07.2024 - 11:43
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        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının karaciğeri nakil bekleyen hastaya umut oldu
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        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının karaciğeri, Erzurum'daki hastaya nakledildi.

        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi, organ bağışında bulundu.

        Organ nakli ekibi tarafından alınan karaciğer, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastaya nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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