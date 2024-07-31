Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, 61. yaşına giren Abdullah Avcı'nın doğum gününü kutladı

        Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 61. yaş gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, 61. yaşına giren Abdullah Avcı'nın doğum gününü kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 61. yaş gününü kutladı.

        Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Bugün şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın 61. yaş günü. Mutlu yıllar Abdullah Avcı, birlikte nice yeni zaferlere." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Haniye açıklaması
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        707 kuyumcuya eş zamanlı denetim
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        Lübnan karıştı, ABD İsrail'e destek verdi
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının karaciğeri nakil bekleyen hastay...
        Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının karaciğeri nakil bekleyen hastay...
        Doğu Karadeniz, su ürünleri ihracatında yılın ilk yarısını yüzde 11 artışla...
        Doğu Karadeniz, su ürünleri ihracatında yılın ilk yarısını yüzde 11 artışla...
        Trabzonspor, Avrupa'da 151. maçına çıkıyor
        Trabzonspor, Avrupa'da 151. maçına çıkıyor
        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor
        Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor
        Trabzon'da kara yolu üzerindeki şüpheli çantanın otobüsün bagajından düştüğ...
        Trabzon'da kara yolu üzerindeki şüpheli çantanın otobüsün bagajından düştüğ...
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü